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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل مجلس الشيوخ: مصر حققت طفرة كبيرة في صناعة وخدمات التعهيد

النائبة فيبى فوزي
النائبة فيبى فوزي وكيل مجلس الشيوخ

أكدت النائبة فيبى فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن مصر حققت في صناعة وخدمات التعهيد، طفرة كبيرة بفضل توافر إمكانات تكنولوجية متميزة وكوادر بشرية مؤهلة وبنية رقمية متطورة.

وقالت "فوزي"، خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس الشيوخ لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائبة يسرا أباظة حول صناعة البرمجيات فى مصر، “كنا بالفعل نحتاج لمزيد من الجذب والاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي أصبحت السوق المصرية رائدة فيه، وذات مكانة معترف بها بين الأسواق الناشئة على مستوى العالم”. 

وأشارت النائبة، إلى أن إستراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد للفترة من 2022 إلى 2026 وما تتضمنه من محاور بالغة الأهمية، وما تم إنجازه منها خلال الفترة الماضية، وخطة وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن سبل تعزيز هذه الصناعة الواعدة.

وأوضحت وكيل مجلس الشيوخ  أن تعميق الاستفادة من هذه الخدمات يحتاج إلى تطوير في المناهج التعليمية فضلا عن التنسيق بين الهيئات التعليمية والأكاديمية وبين المؤسسات المُشغِلة لهذه العمالة لمعرفة متطلباتها من الأيدي العاملة وطبيعتها، بما يعزز من المهارات التي يتمتع بها الخريجون ويؤهلهم بالفعل لسد احتياجات هذه السوق الواعدة.

وكيل مجلس الشيوخ صناعة وخدمات التعهيد إمكانات تكنولوجية متميزة كوادر بشرية مؤهلة الجلسة العامة

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