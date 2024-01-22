زواج المحامي الحقوقي خالد علي في ألمانيا.. صور

عقد المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، قرانه على يسرا علي في العاصمة الألمانية برلين، في ظل حضور مقتصر على بعض الأهل والأصدقاء.
ونشر المحامي الحقوقي خالد علي، عددًا من الصور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.
وعلق خالد علي قائلا:"خالص الشكر والمحبة لكل الأهل والأصدقاء اللى شاركونا فرحتنا سواء بحضور الفرح هنا أو من خلال زووم أو برسائل التهنئة عبر كل الوسائط، شاكر لكرمكم ومحبتكم جميعًا.
ووجه عدد من الأصدقاء التهنئة إلى المحامي الحقوقي خالد علي على زواجه، من بينهم المحامي الحقوقي نجاد البرعي، الذي نشر صورًالعقد قران المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي على يسرا علي.