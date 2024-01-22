بسبب حرب الإبادة الجماعية بغزة.. ارتفاع أسعار النفط خوفا من نقص الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط عالميًا اليوم الاثنين متأثرة بحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي في غزة بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الحروب إضافة إلى المتغيرات الاقتصادية المختلفة تؤثر على أسعار النفط وإمداداته الدولية.

ويقول محللون إن العوامل الاقتصادية غير المواتية تضغط على الطلب العالمي على النفط.

ووصل سعر خام برنت إلى 78.78 دولار للبرميل مرتفعا 22 سنتًا.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط تسليم فبراير 31 سنتًا إلى 73.72 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط مارس الأكثر نشاطًا 26 سنتًا إلى 73.51 دولار.

وقالت وكالة رويترز إنه ليس هناك مؤشرات على توقف الهجوم الإسرائيلي على غزة والحرب العدوانية .