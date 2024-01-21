عزوف المستثمرين عن الذهاب لأوكرانيا بسبب رفض زيلينسكي التفاوض

اعتبرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية أن رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التفاوض مع روسيا يخصم من فرص أوكرانيا في الحصول على الاستثمارات.

وقالت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية: "المشكلة هي أن المستثمرين يعرفون بأن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تعرضت للقصف لن تحقق أي عائد على رأس المال".

ويريد المستثمرون استثمار أموالهم في أوكرانيا، لكن ما يمنعهم الحرب في أوكرانيا.

ويشعر الغرب بشكل متزايد من الملل بسبب الصراع الأوكراني.

وذكرت شبكة "إن بي سي"، أن المسئولين الأمريكيين والأوروبيين يناقشون مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.