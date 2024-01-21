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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عضو بالكنيست يطالب بإعادة احتلال غزة بزعم هزيمة المقاومة

مظاهرة في تل ابيب
مظاهرة في تل ابيب للإفراج عن الأسرى

طالب عضو برلماني في الكنيست إلى احتلال غزة من جديد غير مدرك أن الجيش الصهيوني بكل قوته لم يستطع السيطرة على الأرض في غزة، وفق ماذكرت صحف عبرية.

 

ودعا عضو عن حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف، اليوم الأحد، إلى احتلال أجزاء كاملة من شمالي قطاع غزة وإقامة مستوطنات على أراضيها.
 

وقامت "القناة السابعة" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأخذ تصريحات مع تسيفي سوكوت، عضو الكنيست عن حزب "الصهيونية الدينية" حيث  شدد على احتلال وضم أجزاء كاملة من شمال قطاع غزة.
 

ليس ذلك فحسب بل وإقامة مستوطنات إسرائيلية عليها بزعم تعزيز الردع الإسرائيلي في القطاع.
واعتبر أن أفضل عقاب حماس هو الرد بقوة.
 

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