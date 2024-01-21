حالات خطيرة.. إصابات شديدة في صفوف الاحتلال بفعل المقاومة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 6 ضباط وجنود في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة2659 ضابطا وجنديا منذ 7 أكتوبر بينهم 1203 منذ بداية الهجوم البري.

وأردف الجيش الإسرائيلي أن 407 ضباط وجنود لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة، حالة 48 منهم خطيرة.

وأكد إصابة 405 ضباط وجنود بجروح خطيرة و692 بجروح متوسطة و1562 وصفت إصابتهم بالطفيفة منذ 7 أكتوبر.



وتأكد حتى الآن استشهاد أكثر من 25 ألف فلسطيني على يد إسرائيل منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، وفق ما أوردت صحيفة “ذا ناشيونال”.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن إجمالي 25105 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 62681 آخرون.

وأضافت الوزارة أن نحو 178 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 293 آخرون خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولا يزال عدة آلاف في عداد المفقودين، ويُعتقد أنهم تحت أنقاض المباني المدمرة.

وقد شرد الهجوم الإسرائيلي جميع السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريباً.

كما وصل عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة إلى مستوى قياسي، حيث قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون أكثر من 360 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر.

