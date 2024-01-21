هذا ما كشفته مصادر عن لقاء هنية ووزير خارجية تركيا

كشفت مصادر دبلوماسية بأن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قابل أمس السبت وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تركيا، وفق ما ذكرت صحف دولية..

ذكرت المصادر أن المحادثات تناولت إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

وتريد المقاومة في حماس والفصائل الأخرى مبادلة كل الأسرى الفلسطينيين من يد الاحتلال مقابل أسراه.

وذكرت المصادر أنه "خلال الاجتماع تمت مناقشة مسائل مثل إقرار وقف إطلاق نار في غزة بأسرع ما يمكن وزيادة المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن وحل الدولتين من أجل سلام دائم".



وترجع آخر اتصالات بين إسماعيل هنية وهاكان فيدان إلى 16 أكتوبر، وجرت خلال اتصال هاتفي.

