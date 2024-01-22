قفزة في صادرات السعودية النفطية

قفزت صادرات السعودية من النفط الخام خلال نوفمبر الماضي، وفق ما أوردت صحيفة الخليج.

أوضحت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) اليوم الاثنين، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت إلى 6.336 مليون برميل يومياً في نوفمبر من 6.297 برميلاً يومياً في أكتوبر.

كذلك أظهرت البيانات تراجع صادرات السعودية من المنتجات النفطية 202 ألف برميل يومياً إلى 841 ألف برميل في نوفمبر.

وأظهرت البيانات أيضًا ارتفاع مخزونات السعودية من الخام 0.144 مليون برميل إلى 149.789 مليون برميل في نوفمبر.

وأشارت إلى انخفاض إنتاج السعودية من النفط الخام 0.122 مليون برميل يومياً في نوفمبر على أساس شهري إلى 8.818 مليون برميل يومياً.