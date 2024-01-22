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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قفزة في صادرات السعودية النفطية

نفط السعودية
نفط السعودية

قفزت صادرات السعودية من النفط الخام خلال نوفمبر الماضي، وفق ما أوردت صحيفة الخليج.

أوضحت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) اليوم الاثنين، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت إلى 6.336 مليون برميل يومياً في نوفمبر من 6.297 برميلاً يومياً في أكتوبر.
كذلك أظهرت البيانات تراجع صادرات السعودية من المنتجات النفطية 202 ألف برميل يومياً إلى 841 ألف برميل في نوفمبر.

وأظهرت البيانات أيضًا ارتفاع مخزونات السعودية من الخام 0.144 مليون برميل إلى 149.789 مليون برميل في نوفمبر.

وأشارت إلى انخفاض إنتاج السعودية من النفط الخام 0.122 مليون برميل يومياً في نوفمبر على أساس شهري إلى 8.818 مليون برميل يومياً.

صادرات السعودية النفط نوفمبر جودي مخزونات السعودية برميل

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