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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مباحثات مصرية مع الممثل الأعلى للائتلاف من أجل الساحل

مباحثات مصرية مع
مباحثات مصرية مع الممثل الأعلى للائتلاف من أجل الساحل

استضافت وزارة الخارجية جلسة مباحثات مع حمادي ولد اميمو، الممثل الأعلى للائتلاف من أجل الساحل، بمشاركة السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، واللواء محمد صلاح، مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، وعدد من مسئولي وزارة الخارجية.
 

وتبادل الجانبان الرؤي بشأن المستجدات السياسية والأمنية في منطقة الساحل، حيث أكد الجانب المصري على أهمية التعاون بين مختلف الشركاء الدوليين والإقليميين لتحقيق الأمن والاستقرار وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والفكر التطرف في تلك المنطقة بما يستجيب لتطلعات شعوبها في تحقيق التنمية والازدهار.
 

واستعرض نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية العلاقات المتميزة التي تربط مصر بدول منطقة الساحل في مختلف المجالات، والمقاربة الشاملة التي تنتجها مصر بشكل يراعي أولويات التنمية لدول المنطقة ويسعي لبناء قدرات وتنمية كوادر أبنائها.
 

كما استمع الجانب المصري لعرض مفصل من الممثل الأعلى للائتلاف من أجل الساحل لجهود الائتلاف في منطقة الساحل وخطة عمله في المرحلة المقبلة.

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