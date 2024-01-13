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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتماد سفير مصر الجديد في ليبيريا

صدى البلد

قدم السفير أحمد عبد العظيم أوراق اعتماده إلى الرئيس الليبيري جورج مانه ويا كسفير لجمهورية مصر العربية لدى ليبيريا يوم 12 يناير 2024، وأعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد استقبال الرئيس ويا للسفير المصري في حضور وزير الخارجية الليبيري.


ونقل السفير المصري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الليبيري، وتطلع الجانب المصري لتعزيز أطر التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة خلال الفترة القادمة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة في المجالات ذات النفع المشترك للجانبين ومن بينها مجالات الزراعة والاستثمار والتعليم والطاقة والبنية التحتية. وأشار إلى حرص مصر على التنسيق المتبادل فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية لتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين في مواجهة التحديات التي تفرضها الأحداث الراهنة على الساحة الدولية.


ومن جانبه، طلب الرئيس الليبيري نقل خالص تحياته وتقديره إلى رئيس الجمهورية، معربا عن تقديره للدور التاريخي والمحوري لمصر في إفريقيا وفي الشرق الأوسط، مشدداً على جزيل شكره للجانب المصري على ما تم تقديمه من كافة أوجه الدعم الفني والدورات التدريبية المقدمة للجانب الليبيري لرفع كفاءة القدرات البشرية في القطاعات الحكومية المختلفة.

 كما أعرب عن بالغ التقدير والامتنان لحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق، أثناء مشاركته في مؤتمر المناخ الذي عقد في نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

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