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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمين سر "مركزية فتح": نتنياهو مثال للكراهية في العالم

غزة
غزة

قال الدكتور صبري صيدم، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الولايات المتحدة، تقدم الغطاء السياسي والعسكري لإسرائيل من أجل تنفيذ عملياتها العسكرية.
 

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إعلان صادم من بريطانيا بشأن وقف إطلاق النار في غزة

وأشار "صيدم"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الولايات المتحدة لا تريد وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وهذا واضح للجميع من خلال الدعم العسكري للكيان المحتل.

ونوه نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أن بنيامين نتنياهو أجرم بشكل كبير، فقد أصبح مثالا حي للكراهية والانتقام من الشعب الفلسطيني.

وأضاف "صيدم"، أن بنيامين نتنياهو، ساهم بشكل كبير في توسيع الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، مطالبًا يهود العالم بضرورة النظر في إقامة دولة لهم بسبب سياسية الكراهية التي تبنوها.
 

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