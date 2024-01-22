أمين سر "مركزية فتح": نتنياهو مثال للكراهية في العالم

قال الدكتور صبري صيدم، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الولايات المتحدة، تقدم الغطاء السياسي والعسكري لإسرائيل من أجل تنفيذ عملياتها العسكرية.



وأشار "صيدم"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الولايات المتحدة لا تريد وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وهذا واضح للجميع من خلال الدعم العسكري للكيان المحتل.

ونوه نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أن بنيامين نتنياهو أجرم بشكل كبير، فقد أصبح مثالا حي للكراهية والانتقام من الشعب الفلسطيني.

وأضاف "صيدم"، أن بنيامين نتنياهو، ساهم بشكل كبير في توسيع الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، مطالبًا يهود العالم بضرورة النظر في إقامة دولة لهم بسبب سياسية الكراهية التي تبنوها.

