إعلان صادم من بريطانيا بشأن وقف إطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الإثنين، إنه لن يكون هناك وقف مستدام لإطلاق النار في غزة في ظل وجود حركة حماس في السلطة.

وأضاف كاميرون، في تصريحات له، “نعلن مع الولايات المتحدة عن مزيد من العقوبات لتعطيل الشبكات المالية لحماس”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، إنه إذا توقفت الحرب على غزة فإن حزبه سينسحب من الحكومة.

وأضاف إلياهو، أنه “ينتابه شعور بالإحباط لأن حركة حماس لم تهزم بعد”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت اليوم الاثنين، أن محكمة العدل الدولية في لاهاي تستعد في الأيام المقبلة لاتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستوافق على طلب جنوب أفريقيا وتصدر أمراً مؤقتاً لإسرائيل بوقف العملية العسكرية في قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: “بعد الاستماع إلى مرافعة جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وحجج الدفاع الإسرائيلية، ستقرر محكمة العدل الدولية في لاهاي في الأيام المقبلة ما إذا كانت ستوافق على طلب جنوب أفريقيا وتصدر أمراً مؤقتاً لإسرائيل بوقف العملية العسكرية في قطاع غزة”.