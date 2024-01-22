للمرة العاشرة.. انقطاع خدمات الاتصالات بشكل كامل عن قطاع غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، اليوم الاثنين، انقطاع خدمات الاتصالات عن قطاع غزة للمرة الـ 10 منذ 7 أكتوبر بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" في بيان لها: "نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الاتصالات مع قطاع غزة للمرة العاشرة منذ السابع من أكتوبر؛ بسبب استمرار العدوان وتصاعده على مختلف مناطق القطاع".

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات خدمة NetBlocks، أن قطاع غزة يعاني أطول فترة انقطاع لـ الإنترنت حيث أظهرت البيانات أن انقطاع الإنترنت في غزة قد تجاوز الآن 96 ساعة.

وكتبت NetBlocks عبر منصة إكس: "أظهرت القياسات المباشرة أن انقطاع الإنترنت في قطاع غزة قد تجاوز الآن 96 ساعة؛ ويعد هذا الانقطاع هو أطول انقطاع مستمر للإنترنت على الإطلاق منذ بداية الصراع، حيث لم يتمكن معظم السكان من الاتصال بالعالم الخارجي منذ 12 يناير".