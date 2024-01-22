قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الإثنين، إن قطاع غزة يشهد أطول انقطاع للاتصالات منذ بدء الحرب.

وأوضحت “أونروا”، أن “انقطاع الاتصالات يعوق الاستجابة الإنسانية ويقيد الوصول إلى المعلومات المنقذة للحياة”.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن محكمة العدل الدولية في لاهاي تستعد في الأيام المقبلة لاتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستوافق على طلب جنوب أفريقيا وتصدر أمراً مؤقتاً لإسرائيل بوقف العملية العسكرية في قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: “بعد الاستماع إلى مرافعة جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وحجج الدفاع الإسرائيلية، ستقرر محكمة العدل الدولية في لاهاي في الأيام المقبلة ما إذا كانت ستوافق على طلب جنوب أفريقيا وتصدر أمراً مؤقتاً لإسرائيل بوقف العملية العسكرية في قطاع غزة”.