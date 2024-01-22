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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير مستشفى يوسف النجار في غزة يفضح الأعمال الإسرائيلية في المنشآت الطبية

مستشفيات غزة
مستشفيات غزة

قال مدير مستشفى يوسف النجار في غزة مروان الهمص، اليوم الإثنين، إن المستشفى استقبل 12 شهيدا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على خانيونس اليوم.

وأضاف الهمص في تصريحات له، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قطعت التواصل مع مستشفى ناصر الطبي تماما، لافتا إلى أن الوضع كارثي جدا في قطاع غزة ويجب إيقاف الحرب.

وأوضح مدير مستشفي يوسف النجار أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المستشفيات من خلال إطلاق النار المباشر وتحويلها لثكنات عسكرية.

وعلى جانب آخر، قال الدكتور يوسف العقاد، مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، إن القطاع الصحي في قطاع غزة وصل إلى أدنى مستوياته، وما زالت مستشفيات تعاني بشدة بسبب الشح في الموارد الأساسية والمستهلكات الطبية، وعدم وجود أي أماكن لاستيعاب الأعداد الكبيرة والمتزايدة التي تصل للمستشفيات على مدار الساعة، فعدد المستشفيات الحكومية بالقطاع في الوضع الطبيعي تبلغ 13 مستشفى.

وأضاف العقاد أن أغلب مستشفيات قطاع غزة باتت خارج الخدمة الصحية، كما أن المستشفيات التي لا زالت تستقبل الجرحى هي مستشفيات قليلة، كما تشهد محدودية عدد الأسرة وهذا يشكل تحديا حقيقي.

وأشار إلى أن مستشفى غزة الأوروبي كان به 240 سريرا أصبح الآن هناك 1000 جريح يتواجدون داخل أزقة المستشفى داخل الممرات، وفي كثير من الأحيان لا نجد مكانا على الأرض لاستيعاب هؤلاء المرضى، كما أن معظم الجرحى يحتاجون فترة مكوث طويلة على أسرة المستشفى بسبب الحروق العميقة والجروح المعقدة والكسور المتعددة في الأطراف.

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