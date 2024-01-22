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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحة غزة: استشهاد 50 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال على خان يونس

أرشيفية
أرشيفية

أفاد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، ظهر اليوم الإثنين، باستشهاد  50 فلسطينياً جراء غارات طيران الاحتلال وقصفه المدفعي على خانيونس، منذ الليلة الماضية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات الاحتلال واصلت قصفها المدفعي على مراكز الإيواء في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، اليوم الإثنين، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، إضافة إلى وجود العشرات في الشوارع وتحت الركام.

وكانت جمعية الهلال الأحمر، قد أوضحت أن طواقمها تلقّت بلاغت عن وجود شهداء في القصف على مدرسة المواصي، دون تمكنها من الوصول إليهم، بسبب محاصرة الاحتلال للمنطقة، ومنع مركبات الإسعاب من الوصول إلى مكان القصف.

ولفتت مصاد محلية فلسطينية، إلى أن قوات الاحتلال استهدفت نحو 30 ألف نازح في 5 مراكز إيواء بخان يونس.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة شرسة على مستشفيات ومراكز إيواء غرب خان يونس منذ فجر اليوم، وتحاصر مستشفيي ناصر الطبي والأمل، حيث وصل ما لا يقل عن 30 شهيدا إلى مستشفى ناصر إثر القصف المتواصل.

وفي حصيلة غير نهائية، قالت الصحة في غزة إنه تم استشهاد 25295 فلسطينيين، وإصابة 63 ألفا آخرين  أغلبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 20 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 190 شهيدا وإصابة 340 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وزارة الصحة الفلسطينية قطاع غزة استشهاد 50 فلسطينيا خانيونس مراكز الإيواء في مدينة خانيونس

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