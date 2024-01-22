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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة غزة: إسرائيل ترتكب مجزرة بحق النازحين في خان يونس

أرشيفية
أرشيفية

قالت حكومة غزة، الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي استهدف آلاف النازحين في مراكز إيواء بخان يونس جنوب القطاع، والتي قال إنها "آمنة".

وأوضحت حكومة غزة في بيان أن: "جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف خلال الساعات الماضية 30 ألف نازح في 5 مراكز إيواء بخان يونس ادَّعى أنها آمنة، وكان قد دعا المواطنين للجوء إليها، ثم ارتكب فيها مجزرة خلَّفت العديد من الشهداء".

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وتابعت: "يأتي هذا ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن "جيش الاحتلال استهدف مراكز النزوح بالقصف المباشر، وطائرات كواد كابتر المسيَّرة، وطائرات الاستطلاع والمدفعية".

وأفادت حكومة غزة بأن مراكز الإيواء التي استهدفها الجيش الإسرائيلي هي "جامعة الأقصى، والكلية الجامعية، ومدرسة خالدية، ومدرسة المواصي، وصناعة خان يونس"، لافتاً إلى "ارتقاء العديد من الشهداء، ووقوع عدد من الإصابات بين صفوف النازحين الآمنين الذين لجأوا إلى مراكز الإيواء التي زعم الاحتلال بأنها آمنة".

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