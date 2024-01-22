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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل كوت ديفوار وغينيا الإستوائية بأمم إفريقيا

كوت ديفوار
كوت ديفوار

أعلن جان لويس جاسيت، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره غينيا الإستوائية، في المباراة التى تقام اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2023.

 

ويخوض منتخب كوت ديفوار في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة مواجهة حاسمة ضد نظيره منتخب غينيا الاستوائية في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية للمجموعة الأولى.

ويدخل منتخب كوت ديفوار مباراة الليلة والتي تقام على أرض ملعب الحسن واتارا متسلحًا بالأرض والجمهور حيث يسعى لتحقيق الفوز من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 في البطولة القارية.

 

تشكيل كوت ديفوار لمواجهة غينيا الإستوائية

حراسة المرمى : يايا فوفانا.

خط الدفاع : غيسلان كونان ، ويلفريد سينجو ،إيفان نديكا ، ويلي بولي.

خط الوسط : فرانك كيسي ، سيكو فوفانا ،إبراهيما سانجاري.

خط الهجوم : نيكولاس بيبي ، كريستيان كوامي ، عمر دياكاتي.

تشكيل غينيا الإستوائية لمواجهة كوت ديفوار
 

حراسة المرمى : جيسوس أوونو.

خط الدفاع :باسيليو ندونج، ساؤول كوكو ،إستيبان أوبيانج ،كارلوس أكابو.

خط الوسط :خوسي ماشين، إيبان سالفادور، فيديريكو بيكورو، بابلو جانيت، خوسيتي ميراندا.

خط الهجوم : إميليو إنسوي.

ويسعى منتخب كوت ديفوار إلى تحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل مصالحة جماهيره بعد الخسارة التي تعرض لها في المباراة الماضية أمام نيجيريا في إطار مباريات الجولة الثانية.

ويدرك منتخب كوت ديفوار صعوبة المهمة التي يخوضها الليلة ضد منتخب غينيا الاستوائية الذي يواصل تألقه خلال النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويحتل منتخب غينيا الاستوائية المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط،  فيما يتواجد كوت ديفوار في المركز الثالث  برصيد 3 نقاط.

وسقط منتخب كوت ديفوار أمام نيجيريا بهدف نظيف، خلال المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وبدوره يدخل منتخب غينيا الاستوائية مباراة الليلة من أجل مواصلة تألقه في بطولة كأس الأمم الإفريقية حيث يطمح في تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل حسم تأهله إلى دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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