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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي أمانة بغداد يعلن التعاقد مع نجم بلدية المحلة

صدى البلد

كشف نادي أمانة بغداد، اليوم الإثنين، عن تعاقده مع اللاعب البوركيني ليم إسماعيل سليماني، للمشاركة معه بدوري نجوم العراق.

وذكر نادي أمانة بغداد في بيان: "تم التعاقد مع المحترف البوركيني ليم اسماعيل سليماني، قادما من بلدية المحلة المصري".

ولم يكشف النادي البغدادي عن تفاصيل العقد وقيمته المالية، لكنه أشار إلى أن صفقة سليماني تمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان أمانة بغداد تعاقد مع الثنائي المحلي رعد فنر وتقي فلاح، لتعزيز خط الدفاع، قبل استئناف الدوري في 12 من فبراير المقبل.

ويواصل بغداد تدريباته في ملعبه، وخاض بالأمس مباراة ودية مع النجف انتهت بالتعادل السلبي، وهي الودية الثانية التي تنتهي بذات النتيجة بعد أن سبقتها بروفة النفط.

يذكر أن أمانة بغداد يحتل الترتيب 17 بالدوري العراقي برصيد 11 نقطة جمعها من 3 انتصارات وتعادلين و 7 هزائم.

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