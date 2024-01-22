الكويت.. تسريح 6 عسكريين من وزارة الداخلية بسبب مشاجرة |فيديو

أمرت لجنة تحقيق تابعة لوزارة الداخلية الكويتية، اليوم الاثنين، بتسريح 6 عسكريين من العمل في الكويت بعد ظهورهم في فيديو متداول وهم يشاركون في مشاجرة.

وأمر وزير داخلية الكويت الشيخ طلال الخالد الاحمد الصباح، بفتح تحقيق في الواقعة والفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي للعسكريين الكويتيين وهم في مشاجرة بمخفر شمال غرب الصليبيخات الأسبوع الماضي.

وصدر القرار القرار من لجنة التحقيق التي أمر بتشكيلها وزير الداخلية، بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشمل الفصل من العمل 3 عسكريين من مباحث المرور، و2 من المباحث الإدارية، وواحد من الأمن العام، إضافة إلى معاقبة ضابط بالخصم والحبس العسكري وتأخير رتبة.

https://x.com/dressa65/status/1749410227437310388?s=20

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، في وقت سابق من اليوم، عبر صفحتها على منصة إكس، أنه بشأن ما تم تداوله عبر مقطع فيديو على بعض مواقع التواصل الإجتماعي ويتضمن مشاجرة في مطار الكويت الدولي وظهور أحد منتسبي وزارة الداخلية، توضح الإدارة انه تم فتح تحقيق عاجل في الواقعة واتخاذ كافة العقوبات الانضباطية والإجراءات اللازمة.

