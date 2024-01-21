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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت .. وزارة الأوقاف تدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في هذا الموعد

صلاة استسقاء في الكويت
صلاة استسقاء في الكويت

أفادت وسائل الاعلام الكويتية بأن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية قد دعت، اليوم الأحد، إلى إقامة صلاة الاستسقاء السبت المقبل.

وأوضحت أن الصلاة ستقام عند الساعة 10:30صباحاً، في مساجد محددة لكل محافظة؛ بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وفي ديسمبر الماضي، أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المساعد لقطاع المساجد تعميما إداريا إلى مديري إدارات مساجد المحافظات بشأن اقامة صلاة الاستسقاء.


 وجاء في التعميم آنذاك: "قد ثبت عن عبدالله بن زيد: أن النبي ﷺ خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين" (رواه البخاري ومسلم).  وأشار إلى أن صلاة الاستسقاء مستحبة ومشروعة لطلب السقيا من الله تعالى.

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