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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار العريش يستقبل طائرتي مساعدات من الكويت وباكستان للفلسطينيين بقطاع غزة

مطار العريش الدولي
مطار العريش الدولي

استقبل مطار العريش الدولي طائرتين من الكويت وباكستان تحملان كمية من المساعدات الغذائية والإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. 

وقال مصدر مسؤول في شمال سيناء، في تصريح اليوم "الأحد"، إنه وصلت خلال الساعات الماضية طائرة من دولة الكويت، تحمل على متنها 9 أطنان من المواد الطبية والبطاطين، وطائرة أخرى من باكستان وحملت على متنها 73 طنا من المساعدات الإغاثية المقدمة من منظمة اليونيسيف.


وبلغ إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي 506 طائرات من بينها 413 طائرة حملت أكثر من 13.5 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 93 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية عربية ودولية.

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