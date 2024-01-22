الاحتلال يستهدف أي شيء يتحرك في خان يونس.. مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد الوضع

أكد بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يحدث على الأرض استمرار للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث لازالت الآليات الإسرائيلية المتوغلة في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة تتقدم وتطلق القذائف والرصاص تجاه كل ما يتحرك.

وأضاف "جبر"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك ما يزيد عن 60 شهيدا منذ ساعات الصباح حتى اللحظة جراء العدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة".

وتابع: "هناك 5 مراكز للنزوح في خان يونس تمت محاصرتها وإطلاق النار على من بداخلها، حيث إن هناك محاولات لتهجير من بداخلها وإزاحتهم إلى مناطق أخرى، بالإضافة إلى القصف من الطيران الحربي الإسرائيلي في عدد من المناطق والأحياء في محافظة خان يونس، وأحد هذه المنازل منزل مجاور لمستشفى ناصر الطبي الذي يقدم الخدمات الصحية والعلاجية للجرحى الذين يريدون تلقي العلاج تباعا جراء هذا العدوان، وساحة مستشفى ناصر تحولت إلى مقبرة جماعية الذين لم يجد الأهالي مكانا لدفنهم سوى هذه الساحة".

