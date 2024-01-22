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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رقم كارثي.. ارتفاع عدد شهداء ومفقودي غزة لـ 32 ألف شخص

شهداء غزة الذين قتلتهم
شهداء غزة الذين قتلتهم طائرات الصهاينة

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء إلى 32295 شهيدا ومفقودا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة فى السابع من شهر أكتوبر الماضى إلى أكثر من 25 ألف شهيد، وأكثر من 62 ألف مصاب غالبيتهم من النساء والأطفال.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

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