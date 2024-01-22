رشقات صاروخية خطيرة تجاه مستوطنة أشكول بغلاف غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، أنه تم إطلاق رشقة صاروخية نحو مستوطنة أشكول بغلاف غزة، دون تفعيل صافرات الإنذار.

وعلى جانب آخر، أعلنت كتائب القسام الزراع العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، أنها تستهدفت مبنى تتحصن به قوة إسرائيلية خاصة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، وتوقع عناصرها بين قتيل وجريح جنوب غرب مدينة غزة.

وأضافت كتائب القسام عبر قناتها على تليجرام، أنه تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي إسرائيلي وإصابته إصابة مباشرة جنوب غرب مدينة غزة.

وأعلنت كتائب القسام، في وقت سابق من اليوم، أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم بمحافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.