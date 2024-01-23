الغرف التجارية: الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد 14 مليون طن.. وفي الواقع 4 فقط

قال خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الحديد خرجت عن السيطرة، فلأول مرة يصل سعر الحديد لأكثر من 50 ألف جنيه، مضيفًا:" لم نصل لهذا السعر عبر التاريخ، وهو أعلى وتيرة زيادات في أسعار الحديد في مصر".

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري"، أن الزيادات في السوق المصري مختلف تمامًا عن الدول الأخرى في ظل التطورات المحيطة، وقلة المعروض من الخامات بسبب الحروب، مع زيادات التكاليف من التمويل والضرائب، بما أثر على سعر الحديد، ولكن الدولار هو الأكثر تأثيرًا.

وتابع:" هناك ندرة في الخامات في ظل مشكلات الشحن، ونحن أمام مشكلة كبيرة،وهناك شركات عقارات كبيرة تواجه مشكلات ضخمة، وسعر الوحدات السكنية سيكون مرتفع جدًا، وهناك ارتفاع في سوق العقارات الفترة المقبلة، وسيؤثر على الجميع".

وكشف أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد تصل لأكثر من 14 مليون طن، ولكن ما يتم انتاجه الآن لا يتجاوز 4 طن".