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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في بولندا

الناتج الصناعي
الناتج الصناعي

تراجع الناتج الصناعي في بولندا بوتيرة متسارعة خلال الشهر الماضي على خلفية ضعف ناتج قطاعي التصنيع والتعدين، في حين سجلت مبيعات التجزئة تراجعاً غير متوقع.

وأفاد مكتب الإحصاء البولندي في بيان اليوم، أن الناتج الصناعي تراجع خلال ديسمبر الماضي بنسبة 9ر3% على أساس سنوي، في حين كانت التوقعات تراجع بنسبة 5% بعد تراجعه بنسبة 3ر0% خلال نوفمبر الماضي.

بينما سجل الناتج الصناعي نمواً بمعدل 2ر0% خلال الشهر الماضي بعد نموه بمعدل 6ر0% خلال الشهر السابق، وذلك على أساس شهري.

وفي التجزئة أظهرت بيان مكتب الإحصاء تراجع المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر2% على أساس سنوي بعد نموه بنسبة 2ر0% خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

في حين كانت التوقعات تشير إلى النمو بنسبة 5ر1%، في حين زادت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 11% مع تراجع ملحوظ في مبيعات التجزئة عبر الإنترنت، وذلك على أساس شهري.

الناتج الصناعي بولندا التصنيع والتعدين مبيعات التجزئة مكتب الإحصاء مبيعات التجزئة عبر الإنترنت

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