ربنا كاتبلنا خير.. ميدو: يجب أن نتكاتف خلف منتخبنا

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الأسبق ، على صعود منتخب مصر لدور ال١٦ في بطولة الأمم الأفريقية.

وكتب عبر أكس: "مبروك التأهل.. لا حديث عن أي شي غير منتخبنا ومشوار ⁧‫منتخب مصر‬⁩ في البطولة واللاعبين المتاحين للمشاركة مع منتخبنا الوطني.. الحديث عن موقف ⁧‫محمد صلاح‬⁩ لن يفيد أحد بل على العكس سيفقد لاعبينا تركيزهم.. يجب أن نتكاتف خلف منتخبنا وإن شاء الله ربنا كاتبلنا الخير في البطولة".

حسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر"، في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب كاب فيردي بهدف في الدقيقة 45+1 عن طريق جيلسون تافاريس.، وتعادل محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف قاتل في الوقت بدل الضائع إلا أن منتخب الرأس الأخضر عادل النتيجة وسجل هدف التعادل في الوقت بدل من الضائع أيضا من عمر اللقاء.