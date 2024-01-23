أخبار التوك شو| تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة.. وانفراجة في أزمة الدولار بهذا الموعد

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أمطار ودرجة الحرارة 18 على القاهرة .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس |فيديو

كشف محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وموجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

انفراجة في أزمة الدولار بهذا الموعد.. الديهي يزف بشرى للمصريين

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أنه سيكون هناك انفراجة اقتصادية مستدامة في مصر خلال أسابيع قليلة من الآن.

وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" سيكون هناك عوائد ومبالغ دولارية في البنك المركزي تمكنه من السيطرة على الوضع الاقتصادي ".



جزيرة في البحر.. رد ناري من أحمد موسى على مقترح إسرائيل لتهجير الفلسطينيين

علق الإعلامي أحمد موسى، على مقترح إسرائيل عمل جزيرة في البحر المتوسط وتهجير الفلسطينيين إليها.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الشعب الفلسطيني قاعد في أرضه ولن يتركها ومتمسك بكل شبر في أراضيهم".



بـ 200 ألف جنيه.. بشرى سارة عن إنتاج سيارة كهربائية في مصر

كشف محمد الغمري رئيس إحدى الشركات العاملة بمشروع إنتاج السيارات الكهربائية، تفاصيل إنتاج سيارة كهربائية في مصر.



ناقد فني يعلق على ظهور نجاة.. ويكشف سر اعتذار أصالة لأنغام.. فيديو

علق الناقد الفني أحمد السماحي، على عودة ظهور الفنانة نجاة الصغيرة، قائلا: "سعدت جدا بظهورها وشعرت أن الزمن الجميل الرائع فجأة عادة مرة أخرى ويتجسد في صورة الفنانة نجاة".



إسكان النواب: اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تصدر في مارس المقبل

أكد محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء سوف تصدر منتصف مارس المقبل.

أحمد موسى: بيان الهيئة العامة للاستعلامات وجه تحذيرا شديدا لـ إسرائيل.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان الهيئة العامة للاستعلامات الذي ترد فيه على المزاعم الإسرائيلية الكاذبة حول حدودها مع غزة.



وزير الخارجية: مصر ركيزة الاستقرار في المنطقة .. وتدعم إقامة دولة فلسطين

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن ما يحدث في قطاع غزة يضع المجتمع الدولي في وضع غير متسق مع المبادئ والدعوات لمراعاة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

هيئة الاستعلامات: مزاعم إسرائيل عن تهريب أسلحة لغزة عبر الأراضي المصرية باطلة

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن مزاعم إسرائيل عن وجود عمليات تهريب لأسلحة ومتفجرات وذخائر لغزة من الأراضي المصرية ادعاءات باطلة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".