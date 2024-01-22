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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: بيان الهيئة العامة للاستعلامات وجه تحذيرا شديدا لـ إسرائيل.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان الهيئة العامة للاستعلامات الذي ترد فيه على المزاعم الإسرائيلية الكاذبة حول حدودها مع غزة.

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وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "بيان مهم ومفصل وواضح ويرد على ادعاءات إسرائيل"، لافتا إلى "إسرائيل تكتفي بالاتهامات المرسلة لمصر دون أي دليل عليها".

وأضاف "البيان تضمن رسالة تحذير شديدة اللهجة لإسرائيل، حيث قال البيان يجب التأكيد الصارم على أن أي تحرك إسرائيلي في اتجاه محور صلاح الدين أو ممر فيلادلفيا سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية الإسرائيلية، فمصر فضلا عن أنها دولة تحترم التزاماتها الدولية فهي قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار، وينضم هذا الخط المصري الأحمر الى سابقه والذي أعلنته مصر مرارا، وهو الرفض القاطع لتهجير أشقائنا الفلسطينيين قسرا أو طوعا إلي سيناء".

وتابع موسى الإعلامي أحمد موسى، "لأول مرة نجد هذا التحذير شديد اللهجة موجه إلى إسرائيل، حيث تقوم مصر بوضع خط أحمر لإسرائيل وتحذير من الاقتراب من هذه المنطقة نهائيا".
 

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