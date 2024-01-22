أحمد موسى يوجه رسائل قوية للاعبي منتخب مصر قبل مباراة الرأس الأخضر

علق الإعلامي أحمد موسى، على مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر، قائلا إن مصر دائما عظيمة، ولدينا ثقة في ربنا ولاعبي منتخب مصر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد": "مباراة صعبة بعد ساعتين، لكن فيه رجالة ينزلوا يأكلوا النجيلة وليس أمامهم بديل إلا الفوز".

وتابع أحمد موسي قائلا: "لدينا العزيمة والإصرار والقوة، وهناك ثقة في كل اللاعبين، و105 ملايين مصري ينتظرون الفرحة من قبل منتخب مصر"، مضيفا: "لاعبو المنتخب لابد أن يدركوا حجم المسئولية من أجل إسعاد المصريين وكل الدعم لهم، ومنتخب مصر لديه لاعبين محليين على أعلى مستوى".

وأكد: "لا صوت اليوم يعلو فوق صوت منتخب مصر.. ورسالتي للسوشيال ميديا لنلتحم من أجل دعم منتخب مصر"، معقبا: "لدينا ثقة كبيرة في لاعبي منتخب مصر"، مشددا على ضرورة التخلى عن الروح الانهزامية لأن منتخب مصر قادر على الفوز اليوم.

وأشار إلى أنه "كان هناك دعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي للاعبي المنتخب، وأيضا من الشعب المصري، لذلك على لاعبي المنتخب إدراك حجم المسؤولية، ولا يصح ألا أن يكون منتخب مصر في الأدوار المقبلة".