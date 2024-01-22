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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد موسى يطرح تساؤلات للجمهور بعد قرار محمد صلاح الرحيل لليفربول

أحمد موسى
أحمد موسى

علّق الإعلامي أحمد موسى، على قرار عودة محمد صلاح نجم منتخب مصر إلى ناديه ليفربول الإنجليزي للعلاج بعد إصابته.

وطرح تساؤلات خلال منصة أكس، وكتب: "‏رأيكم في قرار مغادرة نجمنا العالمي محمد صلاح للعلاج في انجلترا في هذا التوقيت والمنتخب أمامه مباراة مهمة أمام الرأس الأخضر ؟
‏١- قرار خاطئ
‏٢-قرار سليم 
‏٣- الأفضل يعالج من خلال الفريق الطبي للمنتخب". 

ويلتقي منتخب مصر ضد الرأس الأخضر اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بأمم أفريقيا 2023.

 

القناة الناقلة لمباراة مصر ضد الرأس الأخضر

ومن المقرّر أن تنقل مباراة مصر ضد الرأس الأخضر عبر شاشة قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة أمم إفريقيا.

منتخب مصر يتعادل مع غانا

وتعادل منتخب مصر مع غانا 2/2 في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على ملعب فيليكس هوفويت بواني، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

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