أحمد موسى: إثيوبيا تعمل على بث الصراعات في الدول المجاورة لها

كشف الإعلامي أحمد موسى، رسائل اللرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته بالمؤتمر الصحفي مع نظيره الصومالي، مشيرا إلى أن تحدث عن العديد من الملفات خلال استقباله نظيره الصومالي، حسن شيخ محمود.

واضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، ان السيسي تحدث عن ما يحاك بدولة الصومال حاليا من مخاطر بعد اتفاق إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال غير المعترف به دوليا، متابعا أن الصومال دولة عربية إفريقية عانت عقود من الاستعمار البريطاني والفرنسي.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الاستعمار كان له أطماع كثيرة داخل الدولة الصومالية، و إثيوبيا تستغل المشاكل الداخلية للدول وهو ما فعلته مع مصر في 2011، وقامت بتنفيذ خطوات بناء السد، وهو ما تفعله الآن مع الصومال، موضحا أن إثيوبيا ترى دائما أنه لابد أن يكون له ميناء على البحر، وهي مسألة وجودية لها كما قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

واكمل الإعلامي أحمد موسى، بأن إثيوبيا دولة حبيسة وليس لها منافذ بحرية ولها أطماع استعمارية تجاه الدول المجاورة لها، موضحا أن إثيوبيا تعمل دائما على احتلال الموانئ على البحر، ورئيس الوزراء الإثيوبي تحدث عن ذلك وأكد أن ذلك لو تطلب الأمر ستفعل إثيوبيا.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، لا يستحق جائزة نوبل للسلام بعد أن قام بقتل شعبه، وهو دائما يتحدث بلغة الحرب مع الدول المحيطة به، مبينا أن الصومال لديها ثروة حيوانية تقدر بـ 45 مليون رأس ماشية كما أنها تعد سلة غذاء وتواجه أطماع كثيرة من الدول.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي، أكد أن مصر تدعم وتساند الصومال ولن تسمح لاحد بأن يعتدي على سيادتها وحدة أراضيها في ظل الأطماع الحالية التي تحاك بها.

وشدد الإعلامي أحمد موسى، على أن إثيوبيا تريد تحقيق أهدافها الاستعمارية في الصومال بتوقيع اتفاق مع أرض الصومال، وهدفها الأول الانقسام داخل الدولة الصومالية، لافتا إلى أن الأمر مختلف تماما في ظل الدعم الكبير من قبل الدولة المصرية وهو ما أكده الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي مع نظيره الصومالي.

ونوه موسى، بأن إثيوبيا تعمل على بث الصراعات في الدول المجاورة لها، لافتا إلى أن الصومال طلبت الدعم والمساندة من قبل مصر، وأكد الرئيس السيسي أن مصر لن تتأخر عن الصومال وبات فرض عين عليها، والتأكيد أن مصر لن تسمح بتهديد أمن الصومال، قائلا:"محدش يجرب مصر، ودي رسالة للكل ولأي حد، والنهاردة نقدر نقول إن الصومال أصبحت خط أحمر أيضا، والخطوط الحمراء مستمرة من قبل مصر".

كما أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إثيوبيا تنتهك سيادة الصومال، مضيفا أن هناك دعما عربيا أيضا للصومال في ظل ما يحاك بها الآن والتأثير على الأمن العربي.



