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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: خط أحمر مصري جديد في الصومال

أحمد موسي
أحمد موسي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الاستعمار كان له مطامع كثيرة في الصومال، منوها بأن إثيوبيا دولة حبيسة وليس لها منافذ بحرية.

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وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الأحد، أن إثيوبيا تعمل دائما على احتلال الموانئ، مؤكدا أن آبي أحمد لا يستحق جائزة نوبل للسلام.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن آبي أحمد يتحدث بلغة الحرب مع الدول المحيطة به، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت شركاتها إلى الصومال لوضع يدها على ثرواتها.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن أمريكا كانت تريد السيطرة على ثروات وبترول الصومال، والصومال أسقطت ٤.٥ مليار دولار من ديونها، ودخلها من الزراعة والثروة الحيوانية كبير، لافتا إلى أن هناك خط أحمر مصري جديد في الصومال.

 

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