زيادة الإنتاجية وترشيد المياه.. أحمد موسى يشيد بمشروع شتلات قصب السكر

علق الإعلامي أحمد موسى، على تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للعديد من المشروعات التنموية في مختلف التخصصات في محافظة أسوان.

قال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء تفقد مشروعات حياة كريمة ومشروعات الشتلات الزراعية الخاصة بقصب السكر".

تابع أحمد موسى :" رئيس الوزراء تفقد محطة شتلات قصب السكر في محافظة أسوان التي تسهم في زيادة إنتاجية شتلات قصب السكر التي تدخل في إنتاج السكر ".

أضاف :" الشتلات الزراعية تساعد المزارع على زراعة الأراضي بشكل أسرع وترشيد كميات المياه المستخدمة في الزراعة إضافة إلى زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الشتلات الزراعية تسهم في زيادة إنتاجية قصب السكر ".