لا بديل عن الفوز.. أحمد موسى: كل لاعبي منتخب مصر رجالة.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر، في كأس الأمم الأفريقية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن منتخب مصر من ضمن الأربعة الأقوى للفوز بالبطولة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "منتخب مصر لديه لاعبين محليين على أعلى مستوى"، لافتا: "منتخب مصر يمتلك أفضل اللاعبين".

وأشار: "مصر لديها 8 لاعبين في أفضل الأندية بالعالم"، متابعا: "لدينا ثقة كبيرة في لاعبي منتخب مصر"، معقبا: "كل لاعبي منتخب مصر رجاله".

وتابع الإعلامي أحمد موسى،: "مباراة منتخب مصر اليوم لا بديل عن الفوز فيها.. وهناك من يشمت في منتخب مصر".

