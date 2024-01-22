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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد فني يعلق على ظهور نجاة.. ويكشف سر اعتذار أصالة لأنغام.. فيديو

نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة

علق الناقد الفني أحمد السماحي، على عودة ظهور الفنانة نجاة الصغيرة، قائلا: "سعدت جدا بظهورها وشعرت أن الزمن الجميل الرائع فجأة عادة مرة أخرى ويتجسد في صورة الفنانة نجاة".

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وأضاف الناقد الفني أحمد السماحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "أنفاس نجاة غناء، وطلة نجاة في حد ذاتها شيء عظيم ورائع ومبهج"، لافتا: "يكفي أننا نرى الفنانة نجاة وأنفاسها تكون موجودة في القاعة".

 

وأشار الناقد الفني أحمد السماحي،: "الذي حدث وظهوره نجاة ضربة معلم، وانفراد فني لهيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية".

 

وتحدث عن أسباب الخلاف بين أصالة وأنغام، موضحا: "أسباب الخصام كانت زواج أنغام من الموزع أحمد إبراهيم، وفي نفس الوقت زواج بنت أخت طارق العريان زوج أصالة في هذه الفترة من الفترات، فخرجت أصالة ببعض الكلمات التي لا تحق في حق أنغام بحكم أنها صديقتها في هذه الفترة"، لافتا: "أصالة جرحت الصداقة التي كانت بينها وبين أنغام، وهذا كان هو الخلاف القوي".

 

وأوضح الناقد الفني أحمد السماحي،: "الكلام الذي قالته أصالة في حق أنغام، كان فيما معناه كيف ترتضي أن تتزوج شخص متزوج وسعيد مع زوجته".

 

وعن أسباب اعتذار الفنانة أصالة لأنغام بعد الحفل، أشار الناقد الفني إلى أنه يرجع لظهور زوج أنغام السابق أحمد إبراهيم في الحفل بجوار الفنانة أصالة، وأيضًا وجود المخرج طارق العريان والذي اعتبرته الفنانة أنغام بأنه يحمل بعض من الغيرة والنفسنة.

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