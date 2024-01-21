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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نادية مصطفى: تكريم نجاة الصغيرة فخر لنا جميعا

نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة

نشرت الفنانة نادية مصطفى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بشأن تكريم الفنانة نجاة الصغيرة فى حفل joy awards.  

وقالت نادية مصطفى : "كُرم منذ يومين الموسيقار صلاح الشرنوبى وكانت ليلة جميلة استمتعنا فيها بـ أعذب الألحان وبأصوات جميلة، وأمس كُرِمَت واحدة من أساطير وعمالقة الغناء فى مصر والعالم العربي، الكبيرة مكانة ومقامًا الأستاذة نجاة الصغيرة، جميلة الصوت والإحساس  وأنيقة المظهر.

وأضافت نادية مصطفى : "كُرمت  كثيرا  من قبل فى مصر وكثير من المحافل فى كل الدول العربية، إلا أن  ظهورها فى هذا الوقت فى حد ذاته مفاجأة جميلة وتكريمها فخر لنا جميعا، أطال الله فى عمرها ومنحها الصحة والعافية، شكرًا هيئة الترفيه على تكريمكم لنجوم مصر والعالم العربي.

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نجاة الصغيرة 

خطف ظهور المطربة نجاة الصغيرة مفاجأة حفل joy awards  الذى أقيم فى السعودية الأنظار إليها وأسرت القلوب بغناها لأغنية "عيون القلب" لتعيد جمهور الوطن العربى إلى زمن الفن الجميل.

جاء ظهور نجاة الصغيرة فى حفل السعودية ليضفى حالة من البهجة والسعادة على الحضور خاصة أن هذا الظهور النادر لها بعد فترة طويلة من الاختفاء بعيدا عن الساحة.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن المطربة نجاة الصغيرة ومسيرتها الفنية.

نجاة الصغيرة ومسيرتها الفنية

ولدت نجاة الصغيرة فى 11 أغسطس عام 1938 بمدينة القاهرة، تبناها محمد عبدالوهاب، كما شجعها والدها على الغناء حيث تدربت منذ سن التاسعة عشر على حفظ أغاني كوكب الشرق أم كلثوم وأداء هذه الأغنيات في الحفلات العامة مما ساعدها على البروز في الساحة الفنية في سن مبكرة إلى جانب دقتها وحرصها الكبير على العمل، ومن أبرز أفلامها (الشموع السوداء، شاطيء المرح، جفت الدموع، ابنتي العزيزة، القاهرة في الليل)، ومن أشهر أغانيها (لا تكذبي، ساكن قصادي، عيون القلب)،

كرمها العديد من ملوك ورؤساء الدول العربية وعلى رأسهم الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر والرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة.

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