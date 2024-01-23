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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد حملات المقاطعة.. طريقة عمل الشيبسي بالمنزل

طريقة عمل الشيبسي
طريقة عمل الشيبسي

يفضل الكثير من الأطفال تناول الشيبسي ولكن بعد تخلي الكثير عن شرائه يمكنك عمل الشيبسي بالمنزل .

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طريقة بسيطة لصنع شيبسي في المنزل بعد المقاطعة


قدمت الشيف هبة محمد من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، طريقة بسيطة لصنع شيبسي في المنزل بعد المقاطعة:

المكونات لعمل الشيبسي 

بطاطس (حسب الرغبة)
زيت نباتي للقلي
ملح (حسب الرغبة)
بهارات أخرى (اختياري)


طريقة عمل الشيبسي 

قشر البطاطس واغسلها جيدًا لإزالة الأوساخ.


قم بتقطيع البطاطس إلى شرائح رفيعة باستخدام سكين حاد أو آلة تقطيع البطاطس.


اغسل الشرائح المقطعة بالماء البارد لإزالة النشا الزائد.


جفف الشرائح المقطعة جيدًا باستخدام منشفة نظيفة أو ورقة مطبخ.


سخن الزيت النباتي في قدر عميق أو مقلاة على درجة حرارة متوسطة.


أضف الشرائح المقطعة إلى الزيت الساخن بتدريج. تأكد من عدم وضع الكمية الزائدة في الزيت في آن واحد لتجنب التصاقها.


قم بقلي الشرائح حتى تصبح ذهبية ومقرمشة، قد يستغرق ذلك حوالي 3-5 دقائق تقريبًا.
استخدم ملعقة مثقبة أو ملعقة مثقبة لإزالة الشرائح المقلية من الزيت ووضعها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.


وبينما الشيبسي لا يزال ساخنًا، يمكنك إضافة الملح أو البهارات الإضافية حسب الرغبة وتحريكها بلطف لتوزيعها بالتساوي.


دع الشيبسي يبرد تمامًا قبل تناوله. ستكون الشرائح أكثر قرمشة بمرور الوقت.


تذكر أن عملية القلي تحتاج إلى الحذر، فتأكد من اتباع إجراءات السلامة المناسبة أثناء التعامل مع الزيت الساخن، ويمكنك تكرار العملية للشرائح المتبقية حتى تحصل على الكمية المرغوبة من الشيبسي المنزلي اللذيذ.

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