أحمد موسى يوجه الشكر لموزمبيق بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

علق الأعلامي أحمد موسى، على صعود منتخب مصر، لدور ١٦ في بطولة أمم افريقيا ٢٠٢٣.

وكتب عبر منصة أكس: “‏⁧‫شكرا‬ منتخب موزمبيق.. يا جماعة لازم نشكرهم كانوا السبب في صعودنا”.

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر"، في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب كاب فيردي بهدف في الدقيقة 45+1 عن طريق جيلسون تافاريس.، وتعادل محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف قاتل في الوقت بدل الضائع إلا أن منتخب الرأس الأخضر عادل النتيجة وسجل هدف التعادل في الوقت بدل من الضائع أيضا من عمر اللقاء.