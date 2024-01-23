مؤسسة أبو العينين تشارك بالقافلة التنموية بقنا| صور

شارك في قافلة التحالف الوطني نحو 17 كيانا من كيانات التحالف وهم " مؤسسة أبو العينين الخيرية، جمال الخارجي للتنمية المجتمعية، مؤسسة صناع الخير للتنمية، مؤسسة صناع الحياة مصر، بنك الطعام المصري، جمعية الأورمان، جمعية رساله مؤسسة راعي مصر للتنمية، الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية، مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، بنك الشفاء المصري مؤسسة الجود، مؤسسة أهل مصر، مؤسسة فاهم جمعية مصطفى محمود" بمشاركة أكثر من 1000 متطوع وموظف وتنفيذي.
تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، القافلة التنموية الشاملة " ستر وعافية" رقم 29 ، والتى ينظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى بمقر مدرسة فرشوط الابتدائية الجديدة، لتقديم أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية، وتستهدف القافلة تقديم العديد من الخدمات الطبية والتوعوية والتموينية، فضلاً عن الأنشطة والفاعليات الترفيهية لأهالى محافظة قنا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم، وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.