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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

قرار عاجل واجب النفاذ| ماذا حدث أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين؟!

مرتضى منصور
مرتضى منصور

في ظل الأحداث الجارية في حي العجوزة بمحافظة الجيزة، وتحديدًا في شارع أحد عرابي بمنطقة المهندسين، تشهد المنطقة تطورات هامة تتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها حول منزل السيد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق. 

وسنقوم في هذا التقرير بتسليط الضوء على الأحداث والتطورات الأخيرة وكيف تأثرت الحركة في المنطقة بسبب الإجراءات القانونية.
 

رفع الحواجز وإزالة السلالم

 في إطار جهود حي العجوزة لتحسين الحالة العامة بالمنطقة، قام الحي بحملة مكبرة لرفع الحواجز الخرسانية والأسمنتية التي كانت تعيق الحركة أمام منزل مرتضى منصور السابق

وتمت عملية إزالة سلالم منزل مرتضى منصور بشارع أحمد عرابي، وذلك نتيجة للمخالفات وإشغال الطريق العام. هذا الإجراء يأتي في إطار السعي لتحقيق التنظيم وضمان سلامة الحركة المرورية.
 

مرتضى منصور الزمالك الجيزة الأحداث العجوزه المهندسين الإجراءات القانونية

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