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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

سيناريو التأهل يمنحنا التفاؤل.. إسماعيل يوسف: القادم أصعب بمباريات منتخب مصر المقبلة

صدى البلد

أكد إسماعيل يوسف، نجم نادي الزمالك الأسبق، أن سيناريو تأهل منتخب مصر من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية، الجارية في كوت ديفوار، يمنحه التفاؤل.

وقال إسماعيل يوسف، نجم نادي الزمالك الأسبق، في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مروان عطية وإمام عاشور كانا جيدين، وزيزو هو البديل الأنسب لمحمد صلاح".

وأضاف إسماعيل يوسف، نجم نادي الزمالك الأسبق،: "كاب فيردي لعب بنصف قوته، وقام بإراحة 7 لاعبين، وظهر بشكل جيد، إلا أننا لدينا مشاكل دفاعية، ويجب أن يتم تلافى في الفترة القادمة، مع الحفاظ على الروح المعنوية اللي لعب بها المنتخب من أول دقيقة لآخر دقيقة".

وأوضح إسماعيل يوسف، نجم نادي الزمالك الأسبق،: "القادم أصعب في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المجهود ليس هو كل شيء، يجب أن يكون هناك تخطيط وإبداع داخل الملعب، وأن تكون هناك قيادة في الملعب".

وأكمل: "سيناريو التأهل يجعلني أتفاءل بتحقيق إنجاز في بطولة كأس الأمم الإفريقية.. أشعر أن الله يرسم طريقا معينا لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية".

وأتم إسماعيل يوسف تصريحاته قائلًا: "تعادل مصر أمام الرأس الأخضر كان غريبًا، وكان من الوارد أن يتسبب في خروج مصر مبكرا من البطولة".

تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة مصر والرأس الأخضر

توج النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" بجائزة أفضل لاعب في مباراة المنتخب المصري أمام الرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية رقم 34 في كوت ديفوار.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ16 بعد تعادله أمام الرأس الأخضر، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، من دور المجموعات، ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقدم تريزيجيه أداء رائعا ومميزا؛ بعد نزوله مع بداية الشوط الثاني من اللقاء، ونجح في تسجيل هدف التعادل للمنتخب المصري.

وصنع تريزيجيه الهدف الثاني للمنتخب الوطني، للمهاجم مصطفي محمد؛ ليتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد قيادته للمنتخب المصري للتعادل مع الرأس الأخضر والتأهل لدور الـ16 .

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني، وتأهل رسميا لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

بينما تربع منتخب الرأس الأخضر على صدارة المجموعة، برصيد 7 نقاط، وتأهل أيضا لدور الـ16.

ويواجه منتخب مصر في دور الـ16، وصيف المجموعة السادسة، والتي تضم كل من المغرب والكونغو الديمقراطية وتنزانيا.

 

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