مافيهوش غير صلاح.. «كرول»: منتخب مصر يفتقد المواهب.. ويعاني دفاعيا بأمم إفريقيا

قال رود كرول المدير الفني لمنتخب مصر السابق، إن منتخب الفراعنة يمر بأزمة كبرى خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية في الوقت الحالي على مستوى خط الدفاع.

وأوضح رود كرول، فى تصريحات عبر برنامج “ملعب الشمس” مع مجدي عبد الغني: “منتخب مصر للأسف يفتقد المواهب، عكس السنوات التي كنت بها في مصر، عندما كان يتواجد كل من أحمد الكأس وحازم إمام وعبد الستار صبري وعدد كبير للغاية من المواهب، عكس الوقت الحالي، لا يوجد سوى محمد صلاح”.

وأضاف رود كرول: “منتخب مصر يعاني من أزمة دفاعية في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وللأسف ذلك ظهر في 3 مباريات، وتم تسجيل 6 أهداف فى مرمى مصر”.

تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة مصر والرأس الأخضر

توج النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" بجائزة أفضل لاعب في مباراة المنتخب المصري أمام الرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية رقم 34 في كوت ديفوار.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ16 بعد تعادله أمام الرأس الأخضر، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، من دور المجموعات، ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقدم تريزيجيه أداء رائعا ومميزا؛ بعد نزوله مع بداية الشوط الثاني من اللقاء، ونجح في تسجيل هدف التعادل للمنتخب المصري.

وصنع تريزيجيه الهدف الثاني للمنتخب الوطني، للمهاجم مصطفي محمد؛ ليتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد قيادته للمنتخب المصري للتعادل مع الرأس الأخضر والتأهل لدور الـ16 .

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني، وتأهل رسميا لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

بينما تربع منتخب الرأس الأخضر على صدارة المجموعة، برصيد 7 نقاط، وتأهل أيضا لدور الـ16.

ويواجه منتخب مصر في دور الـ16، وصيف المجموعة السادسة، والتي تضم كل من المغرب والكونغو الديمقراطية وتنزانيا.