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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تبدأ تطبيق نظام تصاريح السفر الإلكترونية للمواطنين السعوديين

السعودية
السعودية

 ذكرت صحيفة سبق السعودية؛ أن المملكة المتحدة تبدأ من ، الشهر المقبل، تطبيق نظام تصاريح السفر الإلكترونية للمواطنين السعوديين، الذين يعفيهم من الحاجة إلى الحصول على تأشيرة تقليدية من البعثات الدبلوماسية، ويسهّل إجراءات السفر.

ومن المتوقع أن  يمكن النظام الجديد السعوديين الراغبين في السفر إلى بريطانيا بدءًا من 22 فبراير، التقدم للحصول على تصريح السفر الإلكتروني "ETA"، والذي سيُتاح عبر مواقع السفارات والقنصليات البريطانية، إضافة إلى الموقع الحكومي "electronic-visa-waiver" اعتبارًا من 1 فبراير، ويستغرق استكمال الطلب 3 أيام عمل.

ويبلغ سعر تصريح السفر الإلكتروني لمدة سنتين 10 جنيهات إسترلينية للبالغين والأطفال، ويسمح بالإقامة لمدة ستة أشهر كسائح، أو لزيارة الأقارب، أو لأغراض تجارية، أو للدراسة لفترة قصيرة.

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