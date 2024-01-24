عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جرائم حددها القانون لا يعاقب عليها المتهم.. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تضمن قانون العقوبات عدة جرائم لا يحاسب مرتكبيها عليها ، حيث نصت المادة  61 أنه لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى.

 

وطبقا للقانون ، لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار, أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.


ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره, وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.

 

قانون العقوبات الجريمة جريمة جرائم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: تحذير من أمطار على هذه المناطق

19 مليون يورو.. عروض احتراف تهدد بقاء إمام عاشور في الأهلي |تفاصيل

شاهد .. مقطورة تصطدم بعدد من السيارات على الطريق الدائري في المريوطية

وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

برشلونة يتابع ثلاثي منتخب مصر في أمم إفريقيا

نستمع إلى الأصدقاء.. إثيوبيا تتراجع عن التصعيد ضد الصومال

الخرفان طارت.. تفاصيل 26 ثانية مرعبة في حادث محور المريوطية

توجيهات من الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت.. فيديو

ترشيحاتنا

عصام الحضري يُوجّه رسالة للشناوي بعد إصابته الأخيرة مع منتخب مصر

بعد إصابة الشناوي.. تفاصيل نارية بشأن مد فترة القيد لـ فبراير.. فما السبب

إجازة للجميع.. 3 أيام متتالية للعاملين في القطاع العام والخاص

أفضل دعاء بعد كل صلاة .. يغفر جميع ذنوبك ويرزقك من حيث لا تحتسب

الأرصاد: تحذير من أمطار على هذه المناطق

مكافأة 1000 دولار مقابل ترك هاتفك لمدة شهر | تفاصيل التحدي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخسارة كبيرة في الوزن.. مي نور الشريف تثير الجدل بظهورها| شاهد

مكافأة 1000 دولار مقابل ترك هاتفك لمدة شهر | تفاصيل التحدي

دعا بحسن الخاتمة|مصرع جندي إسرائيلي مسلم خلال محاولته تفجير منزل في غزة

لقطات جديدة توثق حادث المريوطية المرعب| شهود عيان يكشفون التفاصيل

فيديو

سارة عبد الرحمن: نصائح دلال عبد العزيز أصبحت جزءا مني| خاص

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

حالة الطقس في الساعات المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ