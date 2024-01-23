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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يكشف كواليس جريمة قتـ.ل سائق بالدرب الأحمر | صور

المتهمون
المتهمون

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل سائق بالقاهرة وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة .
  
وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات واقعة تغيب سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر عقب حدوث خلافات مالية بينه وبين أحد أصدقائه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 5 أشخاص "من بينهم ثلاثة لهم معلومات جنائية" ، تم ضبطهم ، وبحوزتهم كميات من مخدرى  "الآيس والحشيش" - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – عصا مستخدمة بإحداث إصابة المجنى عليه – 2 سلاح أبيض "سكين" عليهما آثار دماء - مبلغ مالى "من متحصلات بيع المواد المخدرة" - ميزان حساس - حافظة نقود بها متعلقات المتوفى – 2 سيارة إحداهما المستخدمة فى نقل جثمان المتوفى .

 

وإعترف أحدهم بأنه عقب إخلاء سبيله فى واقعة حيازة "مخدرات" بدائرة القسم اكتشف سرقة مبلغ مالى من مسكنه أثناء فترة احتجازه ، فقام باحتجاز زوجته مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم" والتعدى عليها بالضرب حتى أقرت له بقيامها بسرقة المبلغ المالى بالإشتراك مع المجنى عليه فقام المتهم باستدراجه لشقته واحتجازه وتكبيله والتعدى عليه بالضرب باستخدام عصا وسلاح أبيض "سكين" ، وذلك بالإشتراك مع أحد المتهمين حتى فارق الحياة ، وقام بالاستعانة بباقى المتهمين للتخلص من جثمان المتوفى حيث قاموا بوضع الجثمان بسيارة أحدهم ودفنه بأحد المقابر بدائرة قسم شرطة الخليفة.


وبمواجهة المتهمين أيدوا ذلك ، كما أقر المتهم بحيازته للمضبوطات من المواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات بيع المواد المخدرة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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الدرب الاحمر القاهرة المواد المخدرة سرقة مبلغ قسم شرطة الدرب الأحمر وزارة الداخلية

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