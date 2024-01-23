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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: إعلان إنتاج دواءين مصريين بداية جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

رغدة نجاتي، عضو لجنة
رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن إعلان وزارة التعليم العالي بدء خطوات إنتاج دواءين مصريين جديدين، يمثل انطلاقة قوية لمصر نحو الإنتاج الدوائي، وهو ما سيكون له مردود إيجابي على ملف الصحة العامة.

 

وأشارت النائبة، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن ما أعلنه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن إنتاج دواءين مصريين، هو بداية حقيقية لجهود علماء مصر، وكذلك نتاج دعم الدولة للعلم والعلماء.

 

وقالت رغدة نجاتي: الاعتماد على التصنيع المحلي وفقا لخطة الدولة في كافة المجالات، وبينها التصنيع الدوائي نقطة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.

 

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الأزمة القائمة في نقص بعض أصناف الدواء وارتفاع أسعارها، بسبب الاعتماد على الخارج، سواء في استيراد الدواء والمستلزمات الصحية، أو مواد التصنيع كذلك، وهو ما يحتم علينا البحث عن البدائل المحلية من خلال التوسع في التصنيع.

 

وأشارت النائبة رغدة نجاتي، إلى أن مصر تمتلك من الخبرات ما يمكنها لتحقيق الهدف وهو الاكتفاء الذاتي من الدواء وتقليل الاعتماد على الخارج، لاسيما في ظل جهود الدولة في دعم هذا القطاع من خلال إنشاء مدينة الدواء، وكذلك الاهتمام بالمراكز البحثية المهتمة بهذا المجال.

 

وأشادت النائبة، بما أعلنه وزير التعليم العالي، بشأن الدور الحيوى للعلماء والباحثين من خلال الاستفادة من الأبحاث العلمية وتحويلها إلى مُنتجات وابتكارات لدعم جهود الارتقاء بالصناعة المحلية، ودعم الاقتصاد الوطني.

 

وتابعت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: مصر لديها كفاءات علمية كبيرة في كافة المجالات الصحية سواء داخل أو خارج مصر، كما أن الاستراتيجية التي أعدتها وزارة التعليم العالي، قادرة على عمل توأمة مع جهات أجنبية متعددة من أجل تحقيق أهدافها في توفير الدواء المصري.

رغدة نجاتي لجنة التعليم مجلس النواب الصحة

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