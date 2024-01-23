لأول مرة| حلف الناتو: لا نرى تهديدا مباشرا أو وشيكا من روسيا

قال الأمين العام لحلق شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، إن حلف الناتو لا يرى أي تهديد مباشر أو وشيك من روسيا.

وأضاف ستولتنبرج في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "لا نرى أي تهديد مباشر أو وشيك ضد أي حليف في حلف شمال الأطلسي، لذلك نحن بالطبع نراقب عن كثب ما تفعله روسيا".

وأضاف أمين عام حلف الناتو: "لقد قمنا بزيادة يقظتنا ووجودنا في الجزء الشرقي من الحلف".

وأوضح أن حلف الناتو حدد هدفين بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022، لافتا إلى أن الهدف الأول للحلف كان دعم أوكرانيا والآخر منع الصراع من التصعيد إلى حرب واسعة النطاق بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

وأكد ستولتنبرج أن حلف الناتو سيطلق مناورة كبيرة في نهاية الأسبوع، والتي ستشمل 90 ألف جندي.