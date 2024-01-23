عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة| حلف الناتو: لا نرى تهديدا مباشرا أو وشيكا من روسيا

حلف الناتو وروسيا
حلف الناتو وروسيا

قال الأمين العام لحلق شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، إن حلف الناتو لا يرى أي تهديد مباشر أو وشيك من روسيا.

وأضاف ستولتنبرج في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "لا نرى أي تهديد مباشر أو وشيك ضد أي حليف في حلف شمال الأطلسي، لذلك نحن بالطبع نراقب عن كثب ما تفعله روسيا". 

وأضاف أمين عام حلف الناتو: "لقد قمنا بزيادة يقظتنا ووجودنا في الجزء الشرقي من الحلف".

وأوضح أن حلف الناتو حدد هدفين بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022، لافتا إلى أن الهدف الأول للحلف كان دعم أوكرانيا والآخر منع الصراع من التصعيد إلى حرب واسعة النطاق بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

وأكد ستولتنبرج أن حلف الناتو سيطلق مناورة كبيرة في نهاية الأسبوع، والتي ستشمل 90 ألف جندي.

شكري: مصر تتطلع لتدشين برنامج الشراكة وآليات التشاور ومكافحة الإرهاب مع الناتو

باحثة: مناورة حلف الناتو تأتي بعد فشل أوكرانيا في الهجوم المضاد

الأمين العام لحلق شمال الأطلسي الناتو روسيا أوكرانيا العملية العسكرية الروسية الخاصة حلف شمال الأطلسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. كم سجل سعر الكيلو في البورصة؟

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

معتز إينو يفجر مفاجأة عن زيزو بعد المشاركة مع منتخب مصر

موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية

موضوعات متعلقة

شكري: مصر تتطلع لتدشين برنامج الشراكة وآليات التشاور ومكافحة الإرهاب مع الناتو

باحثة: مناورة حلف الناتو تأتي بعد فشل أوكرانيا في الهجوم المضاد

صحف الإمارات| الاحتلال يهين المعتقلين في غزة.. الحوثيون يحتجزون 1800 امرأة .. وحرب شاملة بين الناتو وروسيا خلال عقدين

سياسي فرنسي يحذر من هجوم الناتو على روسيا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بوتين: المحطة النووية في الضبعة أهم المشاريع بين روسيا ومصر

الرئيس الروسي: مشروع الضبعة النووية سيعزز الطاقة والاقتصاد المصري

الرئيس السيسي وبوتين يشهدان صب الخرسانة بمحطة الضبعة للطاقة النووية

السيسي وبوتين يشاركان في مراسم صب الخرسانة بمحطة الضبعة للطاقة النووية

لأول مرة| حلف الناتو: لا نرى تهديدا مباشرا أو وشيكا من روسيا

تعرف على مزايا العمل بالمفاعل النووي في الضبعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة غير متوقعة| أمينة خليل تفاجئ متابعيها بفستانها في باريس

طرح بوسترات فردية لنجوم فيلم درويلة.. شاهد

فستان نادين نجيم في حفل JoyAward يثير ضجة| سعره خرافي

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان منى زكي بحفل JoyAward| شاهد

فيديو

القوات المسلحة تهدي "تحت السيطرة" لوزارة الداخلية بمناسبة العيد 72 للشرطة المصرية

بعد 4 سنوات من الاعتزال.. أحدث ظهور لـ"مي فخري" وسر ابتعادها عن التمثيل

قصة شائعة حول ابنة الشيخ محمد سيد طنطاوي .. كيف رد عباس شومان وعبد الله رشدي؟

مقطع فيديو تنحبس له الأنفاس لطائرات لحظة هبوطها.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ