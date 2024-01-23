عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر تحذر من خطر التصعيد في البحر الأحمر.. وتكشف الطريقة الأمثل للتعامل مع إيران

الخارجية القطرية
الخارجية القطرية

أكدت الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن التصعيد في البحر الأحمر يمثل تهديدا كبيرا.

وفي المؤتمر الصحفي الاسبوعي، حذر المتحدث باسم الخارجية القطرية من أن التطورات في البحر الأحمر تشكل خطرا إقليميا؛ مؤكدا دعم الدوحة جميع الجهود لخفض التصعيد.

وأوضح أن قطر كانت ولا تزال ترى أن إنهاء التوتر في المنطقة مرتبط بإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية "أكدنا مرارا أن الطريق الأمثل للتعامل بشأن الخلافات مع إيران يكون عبر الحوار".

وشدد على أن جهود الوساطة حول غزة مستمرة؛ مشيرا إلى أن الكثير من المعلومات بشأن المفاوضات مغلوطة.

وجدد المتحدث باسم خارجية قطر دعوة الدوحة للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لفتح المعابر أمام دخول مساعدات كافية لغزة.

قطر: ننسق مع ودول أوروبية لتسريع إجلاء الجرحى من غزة |تفاصيل

وقالت الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، إنه تنسق مع مصر ودول أوروبية لتسريع إجلاء الجرحى من غزة.

وأشارت إلى أن الدفعة التاسعة من جرحى غزة تم نقلها ليصل إجمالي من تم نقلهم من القطاع أكثر من 500 شخص.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إنه بالتعاون مع فرنسا "نجحنا في ادخال نحو 11 طناً من المساعدات الطبية إلى غزة تشمل أدوية للرهائن الإسرائيليين في القطاع".

كما أكد أن جهود الوساطة مستمرة بين الطرفين في غزة؛ مضيفا: "نحن متفائلون".

وتضغط مصر والولايات المتحدة وقطر لدفع خطة شاملة من شأنها أن تنهي الحرب، وهي خطة "متدرجة" مدتها "90 يوماً"، تبدأ بإطلاق سراح محتجزين، وتنتهي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وإنهاء الحرب.

 

التطورات في البحر الأحمر التوتر في المنطقة الخارجية القطرية الحرب في غزة إنهاء الحرب في غزة الولايات المتحدة جرحى غزة خارجية قطر خفض التصعيد فتح المعابر مصر والولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

الرئيس السيسي: مشروع الضبعة يوفر طاقة آمنة ورخيصة ويجنبنا تقلبات الأسعار العالمية

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. كم سجل سعر الكيلو في البورصة؟

موضوعات متعلقة

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

الخشت لـ صدى البلد: «قصر عيني» جديد في 6 أكتوبر.. و"القاهرة" ضمن أفضل 50 جامعة عالمية

تهديد السيادة المصرية| تفاصيل بيان رئيس الوزراء أمام "النواب": مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. ولن نتوانى عن مواجهته

الرئيس السيسي يستقبل أمير قطر بمطار القاهرة الدولي.. فيديو

توصيات قوية للملتقى الفقهي لمركز الأزهر العالمي لدعم القضية الفلسطينية و"الهدهد": مواقف الأزهر غصة في حلق الكيان الصهيوني.. صور

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

سياسيون وخبراء لـ "أ ش أ": اصطفاف وطني كبير لتأييد تحذير الرئيس السيسي من أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر

مدبولي: إنفاق 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات ماضية

ترشيحاتنا

سرايا القدس تكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في الأرواح بمخيمي البريج والمغازي

نتنياهو وجالانت وجانتس .. الثلاثة يتوعدون المقاومة

فتح المجال لـ4 مهاجمين.. نجم الأهلي يشيد بتغييرات فيتوريا بمباراة الرأس الأخضر

روسيا تعلن قصف مرافق الإنتاج العسكري الأوكرانية في كييف وخاركيف

شعر به المواطنون.. زلزال في الأقصر بقوة 4.5 درجة

وزارة الصناعة تنفي دراسة إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في JoyAwards بالرياض| شاهد

بإطلالة غير متوقعة| أمينة خليل تفاجئ متابعيها بفستانها في باريس

طرح بوسترات فردية لنجوم فيلم درويلة.. شاهد

فيديو

حالته صعبة.. العوضي في المستشفي بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

القوات المسلحة تهدي "تحت السيطرة" لوزارة الداخلية بمناسبة العيد 72 للشرطة المصرية

بعد 4 سنوات من الاعتزال.. أحدث ظهور لـ"مي فخري" وسر ابتعادها عن التمثيل

قصة شائعة حول ابنة الشيخ محمد سيد طنطاوي .. كيف رد عباس شومان وعبد الله رشدي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ