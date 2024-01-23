قطر تحذر من خطر التصعيد في البحر الأحمر.. وتكشف الطريقة الأمثل للتعامل مع إيران

أكدت الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن التصعيد في البحر الأحمر يمثل تهديدا كبيرا.

وفي المؤتمر الصحفي الاسبوعي، حذر المتحدث باسم الخارجية القطرية من أن التطورات في البحر الأحمر تشكل خطرا إقليميا؛ مؤكدا دعم الدوحة جميع الجهود لخفض التصعيد.

وأوضح أن قطر كانت ولا تزال ترى أن إنهاء التوتر في المنطقة مرتبط بإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية "أكدنا مرارا أن الطريق الأمثل للتعامل بشأن الخلافات مع إيران يكون عبر الحوار".

وشدد على أن جهود الوساطة حول غزة مستمرة؛ مشيرا إلى أن الكثير من المعلومات بشأن المفاوضات مغلوطة.

وجدد المتحدث باسم خارجية قطر دعوة الدوحة للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لفتح المعابر أمام دخول مساعدات كافية لغزة.

قطر: ننسق مع ودول أوروبية لتسريع إجلاء الجرحى من غزة |تفاصيل

وقالت الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، إنه تنسق مع مصر ودول أوروبية لتسريع إجلاء الجرحى من غزة.

وأشارت إلى أن الدفعة التاسعة من جرحى غزة تم نقلها ليصل إجمالي من تم نقلهم من القطاع أكثر من 500 شخص.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إنه بالتعاون مع فرنسا "نجحنا في ادخال نحو 11 طناً من المساعدات الطبية إلى غزة تشمل أدوية للرهائن الإسرائيليين في القطاع".

كما أكد أن جهود الوساطة مستمرة بين الطرفين في غزة؛ مضيفا: "نحن متفائلون".

وتضغط مصر والولايات المتحدة وقطر لدفع خطة شاملة من شأنها أن تنهي الحرب، وهي خطة "متدرجة" مدتها "90 يوماً"، تبدأ بإطلاق سراح محتجزين، وتنتهي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وإنهاء الحرب.